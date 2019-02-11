Прямой эфир

Велодорожки, автомобильная парковка и тактильные указатели: как изменится улица Клары Цеткин

11 февраля 2019 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Улицу Клары Цеткин ожидает масштабное преображение: появятся велодорожки, автомобильная парковка и тактильные указатели для людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Велодорожки, автомобильная парковка и тактильные указатели: как изменится улица Клары Цеткин-1

Оценить результат кропотливой работы минчане смогут уже в мае. Пока же строители прокладывают инженерные коммуникации: контактные сети троллейбусов, наружное освещение, питание светофорных объектов.

Велодорожки, автомобильная парковка и тактильные указатели: как изменится улица Клары Цеткин-4

Уже известно, что проезжую часть на этом участке расширят. Для автомобилей – по две полосы в 3,5 метра, а для общественного транспорта – крайняя правая. Уже в апреле приступят к замене асфальта на проезжей части, а после всех ремонтных работ займутся озеленением.

Велодорожки, автомобильная парковка и тактильные указатели: как изменится улица Клары Цеткин-6

Велодорожки, автомобильная парковка и тактильные указатели: как изменится улица Клары Цеткин-8

Антон Кушнеревич, заместитель директора по строительству ГП «Гордорматериалы»:
Более 12 тысяч квадратных метров – это газон, новые насаждения. Около 108 кустарниковых и 18 деревьев на этом объекте.

Велодорожки, автомобильная парковка и тактильные указатели: как изменится улица Клары Цеткин-11

# Улицы Минска # общество # Антон Кушнеревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Добежать до вас будет просто нереально»: чем может обернуться февральская рыбалка?
11 февраля 2019 16:58

«Добежать до вас будет просто нереально»: чем может обернуться февральская рыбалка?

Уходим от пластика: в Гомеле после реконструкции открыли современный стеклотарный завод
11 февраля 2019 16:42

Уходим от пластика: в Гомеле после реконструкции открыли современный стеклотарный завод

Дом вместо школьного стадиона: разбираемся в конфликте интересов, который произошёл в Могилёве
11 февраля 2019 16:39

Дом вместо школьного стадиона: разбираемся в конфликте интересов, который произошёл в Могилёве