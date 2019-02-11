Велодорожки, автомобильная парковка и тактильные указатели: как изменится улица Клары Цеткин

Новости Беларуси. Улицу Клары Цеткин ожидает масштабное преображение: появятся велодорожки, автомобильная парковка и тактильные указатели для людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оценить результат кропотливой работы минчане смогут уже в мае. Пока же строители прокладывают инженерные коммуникации: контактные сети троллейбусов, наружное освещение, питание светофорных объектов.

Уже известно, что проезжую часть на этом участке расширят. Для автомобилей – по две полосы в 3,5 метра, а для общественного транспорта – крайняя правая. Уже в апреле приступят к замене асфальта на проезжей части, а после всех ремонтных работ займутся озеленением.