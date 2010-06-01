Ведущие телеканала СТВ поздравили воспитанников второго детского дома в Минске с Днем защиты детей

Сегодня сотни праздничных акций в честь Дня защиты детей проходят по всей Беларуси. Не остался в стороне и наш телеканал.

Ведущие телеканала СТВ побывали в гостях у воспитанников второго минского детского дома. К детям они приехали с подарками и сюрпризами.

Во втором детдоме живут ребята, чьи мамы и папы лишены прав. Бытовые условия приближены к домашним. Чувство ответственности и порядка — первое в воспитании.

Здесь все как в настоящей семье — праздники, подарки, поздравления... Они привыкли быть все вместе.

Не остался в стороне от детского праздника и СТВ. Наш телеканал давно шествует над вторым детдомом.

Анастасия Савицкая, пресс-секретарь ЗАО «Столичное телевидение»:

В этом году мы подарили детям обувь.

Александр Герасимов, заместитель генерального директора ОАО «Обувь» Шаговита:

Улыбки и радость на детских лицах — это то, ради чего стоит жить, работать, творить.

Дети искренне ценят все подарки, но ждут того, чего за деньги не купишь.

Павел Костевич, ведущий программы «Утро. Студия хорошего настроения» ЗАО «Столичное телевидение»:

Ребенку нужно, чтобы его любили и чтобы ему было, кого любить.

Алина Змачинская, Андрей Новгородцев, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.