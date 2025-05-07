Вечный огонь в Москве зажигали Брежнев и Маресьев – вспоминаем, как это происходило
Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.
Вечный огонь – в проекте СТВ «Символы Победы».
Первый же официальный Вечный огонь на советской земле был зажжен от искры мартеновской печи Кировского завода на Марсовом поле города-героя Ленинграда. Именно от его пламени началась эстафета зажжения огней на братских могилах в Севастополе, на ленинградском Пескаревском кладбище, в Великом Новгороде, Ростове-на-Дону. Частицей огня с Марсова поля был зажжен и Вечный огонь в Москве.
Михаил Садовников, подполковник запаса Министерства обороны Российской Федерации, член Союза писателей России:
Вечный огонь и для меня, и, я думаю, что для миллионов наших граждан олицетворяет одно – это символ Победы, это символ веры, это символ миллионов людей, которые положили свою жизнь на алтарь Победы. Вечный огонь – это символ и живых, и павших, которых мы должны помнить. Он нам напоминает всегда: и днем, и ночью.
Михаил Садовников, подполковник запаса Министерства обороны Российской Федерации, автор книги «Легендарный Маресьев», держит в руках золотые часы Героя Советского Союза военного летчика-истребителя Алексея Маресьева. Во время Великой Отечественной войны у его прототипа известной книги Полевого «Повесть о настоящем человеке» были ампутированы обе ступни. Но, несмотря на это, герой вернулся к штурвалу самолета и до победного дня совершал боевые вылеты.
Сбил 10 самолетов врага. Три до ранения, семь – после. Стрелки на циферблате словно запущены вспять – в май 1967 года. В день, когда легендарному Маресьеву была предоставлена честь нести факел, доставленный из Ленинграда для зажжения Вечного огня на могиле неизвестного солдата у стен Кремля в Александровском саду.
Михаил Садовников:
Великая Отечественная война нашей Родине и всему миру дала тысячи героев, но жизнь так распорядилась, что благодаря рассказу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» Алексею Петровичу Маресьеву суждено было при жизни быть памятником живым самому себе. Но, несмотря на это, несмотря на свою огромнейшую популярность и любовь в народе, он остался простым человеком от народа, от сохи. Он всегда говорил, что «у меня по рукам течет масло моторное, я простой технарь».
Поэтому именно эта любовь народная, именно эта простота – эти вещи и легли в основу того, что Родина, партия и правительство Советского Союза доверили ему столь важную миссию: пронести на самый главной финишной прямой огонь Вечного огня. И передать в руки также фронтовику Великой Отечественной войны первому секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу, который буквально через мгновенье зажег этот Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата.