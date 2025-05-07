Вечный огонь в Москве зажигали Брежнев и Маресьев – вспоминаем, как это происходило

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. Вечный огонь – в проекте СТВ «Символы Победы».

Первый же официальный Вечный огонь на советской земле был зажжен от искры мартеновской печи Кировского завода на Марсовом поле города-героя Ленинграда. Именно от его пламени началась эстафета зажжения огней на братских могилах в Севастополе, на ленинградском Пескаревском кладбище, в Великом Новгороде, Ростове-на-Дону. Частицей огня с Марсова поля был зажжен и Вечный огонь в Москве.

Михаил Садовников, подполковник запаса Министерства обороны Российской Федерации, член Союза писателей России:

Вечный огонь и для меня, и, я думаю, что для миллионов наших граждан олицетворяет одно – это символ Победы, это символ веры, это символ миллионов людей, которые положили свою жизнь на алтарь Победы. Вечный огонь – это символ и живых, и павших, которых мы должны помнить. Он нам напоминает всегда: и днем, и ночью.

Михаил Садовников, подполковник запаса Министерства обороны Российской Федерации, автор книги «Легендарный Маресьев», держит в руках золотые часы Героя Советского Союза военного летчика-истребителя Алексея Маресьева. Во время Великой Отечественной войны у его прототипа известной книги Полевого «Повесть о настоящем человеке» были ампутированы обе ступни. Но, несмотря на это, герой вернулся к штурвалу самолета и до победного дня совершал боевые вылеты. Сбил 10 самолетов врага. Три до ранения, семь – после. Стрелки на циферблате словно запущены вспять – в май 1967 года. В день, когда легендарному Маресьеву была предоставлена честь нести факел, доставленный из Ленинграда для зажжения Вечного огня на могиле неизвестного солдата у стен Кремля в Александровском саду.