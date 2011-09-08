Вечер-реквием в «Минск-Арене», посвященный памяти хоккеистов «Локомотива»

В культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена» прошел вечер-реквием, посвящённый памяти хоккеистов «Локомотива», погибшим накануне в авиакатастрофе. Мероприятие проводится по решению Президента Беларуси, и время выбрано не случайно. Сегодня в семь вечера должен был начаться матч между клубами «Локомотив»-Ярославль и «Динамо-Минск».

Все мы ждали эту игру, которая обещала стать настоящим событием в спортивной жизни. У главной спортивной площадки Минска приспущены флаги, на них траурные ленты. Это флаги Беларуси и России, Континентальной хоккейной лиги, минского «Динамо» и ярославского «Локомотива». Вот уже сутки не кончается поток болельщиков, для множества цветов и лампад, которые приносят люди, пришлось даже организовать специальное место. Кто-то принёс сюда траурные ленты, кто-то положил газету с одним из последних интервью Руслана Салея. Здесь же лежат и шарфы обеих команд.

Вечер-реквием начался ровно в семь вечера, когда должна была стартовать игра. Прозвучала шестая симфония Чайковского, на площадке появились девушки в белых одеждах. Они зажгли лампады и оставили их у портретов погибших.

На лед вышли хоккеисты минского «Динамо» — все без шлемов, как бы снимая шляпу перед мастерством непокорённого соперника. И все по очереди забили шайбы в свои ворота. Многие из погибших были для них не только соперниками, но друзьями.

Динамовцы выстроились вдоль скамьи штрафников, после чего на льду появилась команда Президента Беларуси. Зная особое отношение Александра Лукашенко к хоккею, несложно было предположить, что глава государства захочет лично обратиться к болельщикам и семьям погибших. Тем более, что многих из хоккеистов он знал лично. Не говоря уже о трехкратном чемпионе Беларуси, финалисте Кубка Стэнли, Руслане Салее, с которым неоднократно встречался на тренировках. Его брат — Вадим Салей — постоянный игрок президентской дружины.

Александр Лукашенко:

Уважаемые друзья! Вы согласитесь, что в жизни человека самое страшное, когда идешь на праздник, торжество, а приходишь на похороны. Вчера весь мир содрогнулся от страшной вести: авиакатастрофа в небе под Ярославлем унесла жизни четырех десятков человек, в числе которых 36 членов хоккейной команды «Локомотив». Они сегодня с нами здесь, но только на своих изображениях. Самое жуткое для нас: они летели к нам, к этому часу на эту прекрасную арену, летели как самые близкие друзья, это наши родные братья.

Трагедия стала невосполнимой потерей для всего мирового хоккея. Слезы наворачиваются на глаза, когда думаешь о нелепой трагической гибели молодых и очень талантливых людей — надежды и гордости ледовых арен, кумиров миллионов болельщиков. Трехкратный победитель чемпионата России, один из сильнейших клубов Континентальной хоккейной лиги — «Локомотив» был великой командой, состоявшей из настоящих мастеров. Мы гордились тем, что его цвета защищали и наши настоящие мужики — Сережа Остапчук и наша легенда, капитан национальной сборной Руслан Салей.

Мы вместе с нашими ребятами решили выйти на этот лёд, чтобы отдать дань глубокого уважения этим людям. И прежде всего, Руслану, потому что несколько сезонов подряд он проходил подготовку к очередному сезону в команде Президента Беларуси. Так случилось, что в этом году на на неё не приехал. Видимо, судьба. Или не судьба.

Хоккеисты минского «Динамо» и тысячи болельщиков с нетерпением ждали сегодняшнего момента — матча, потому что знали — это будет красивый, честный и благородный поединок. Ведь для нас игроки «Локомотива» были не просто спортивными соперниками, а прежде всего друзьями, членами хоккейного братства. К несчастью, судьба распорядилась иначе. И сегодня в притихшей «Минск-Арене» не слышно гула трибун. Только ваши аплодисменты, которыми мы провожаем в последний путь наших хоккеистов. В наших потрясенных сердцах вместо радости игры — боль и скорбь. В столь тяжелый момент люди всегда объединялись. Я благодарю всех, кто сегодня пришёл проститься с безвременно ушедшими из жизни спортсменами. Все средства, полученные от продажи билетов на несостоявшийся матч, пойдут на помощь семьям погибших.

Давайте вспомним самые яркие моменты спортивной судьбы каждого из игроков, разделить скорбь их родных и близких, пожелать скорейшего выздоровления тем, кто чудом сохранил свои жизни в катастрофе. Мы верим, что ярославский «Локомотив» возродится. Но этот легендарный состав навсегда останется с нами в зените своей спортивной славы. Пусть погибшие покоятся с миром. Вечная им память!

Практически все, кто купил билеты, посчитали своим долгом придти сегодня в «Минск-Арену». Просили и дополнительные места в зале. Поэтому администрация приняла решение пускать всех, независимо от наличия билета. Сегодня зал собрал не менее 15 тысяч зрителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».