Лукашенко: За 20 лет независимости в Беларуси построено больше спортивных сооружений, чем за весь период пребывания в составе СССР

С минуты молчания в память о трагически погибшей команде ярославского «Локомотива» началось в Минске заседание исполкома Европейских олимпийских комитетов.

Александр Лукашенко:

К сожалению, спортивный мир понес вчера невосполнимую утрату — в авиакатастрофе в Ярославской области погибли члены российского хоккейного клуба «Локомотив». Вы прекрасно знаете, что это наши родные братья, и мы скорбим о жертвах этой трагедии, среди которых были и белорусы. Выдающиеся мастера великой игры. Поэтому я предлагаю почтить память погибших минутой молчания.

Минск впервые принимает такое заседание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На форум приехали представители трех десятков национальных олимпийских комитетов стран Старого Света. На встрече с участниками Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет бороться за право стать первый страной-хозяйкой новых соревнований - Европейских игр.

Александр Лукашенко:

Беларусь неоднократно становилась местом проведения самых престижных международных состязаний и завоевала право принять у себя чемпионат мира по хоккею 2014 года. Мы всей душой поддерживаем благородную инициативу Европейских олимпийских комитетов по организации с 2015 года новых комплексных соревнований — Европейских игр. Беларусь будет бороться за право стать первой страной-хозяйкой столь представительного спортивного форума. И если нам это будет позволено, то он будет проведен на самом высоком уровне.

Мы предлагаем также рассмотреть возможность совместного проведения этих игр несколькими государствами. Реализация такого проекта послужит дальнейшему сближению наших народов.

Глава государства отметил, что развитию олимпийского движения и спорта высоких достижений в Беларуси уделяется особое внимание. Будущих чемпионов в стране растят с юных лет. Функционируют 430 детско-юношеских спортивных школ и 12 училищ олимпийского резерва. В центрах олимпийской подготовки оттачивают свое мастерство представители почти полусотни национальных команд. В копилке суверенной Беларуси — 14 золотых, 28 серебряных и 48 бронзовых олимпийских медалей.

Президент отметил, что за 20 лет независимости в стране построено спортивных сооружений больше, чем за весь период пребывания в составе СССР. Только за два последних олимпийских цикла появились свыше 50 объектов мирового уровня. Наша страна неоднократно становилась местом проведения самых престижных международных состязаний и завоевала право принять у себя чемпионат мира по хоккею-2014 года.