Вдали от ЛЭП. Напоминаем правила безопасной рыбалки

Рыбалка – излюбленное хобби белорусов. Однако о том, что человека с удочкой может подстерегать серьезная опасность, задумываются немногие. Выбирая место для рыбной ловли, зачастую люди не обращают внимание на предупреждения об опасности нахождения вблизи высоковольтных линий электропередач.

Виталий Шинкевич, главный инженер Госэнергонадзора минского филиала:

Ежегодно от действия электрического тока в охранных зонах линии электропередачи гибнут рыбаки. За предыдущие три года от действия электрического тока пострадали 10 человек. Чтобы предупредить несчастные случаи, Госэнергонадзором проводится профилактическая работа. Сетевыми филиалами РУП «Белэнерго» по поручению Министерства энергетики проводится замена неизолированного провода на изолированный. Любой водоем в месте пересечения с действующей воздушной линией электропередачи несет реальную опасность. В таком месте при приближении или прикосновении леской или удочкой к проводам линии электропередачи существует большая вероятность поражения электрическим током.

Вадим Боричевский, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору минского филиала Госэнергонадзора:

Опасность электричества в том, что порой не требуется даже прямого контакта с ведущими частями электрооборудования. Риск поражения возникает даже при приближении к ним на недопустимое расстояние. Человек начинает ощущать электрический ток в тот момент, когда предотвратить поражение током уже практически невозможно. Сегодня в распоряжении рыбаков огромное количество снастей, в том числе удилища длинной от 4 до 12 метров. А они в свою очередь отличные проводники тока. Поэтому на каждой углепластиковой удочке есть предупреждающий знак опасности с красной молнией. Удочку из такого материала нельзя поднимать вверх под линиями электропередач, так как рыболов может получить удар электрическим током, особенно в условиях грозы – удилище может сработать как молниеотвод. Вадим Боричевский:

В местах пересечения воздушных линий электропередач с озерами и реками, а также расположения воздушных линий электропередачи вдоль береговых линий размещаются плакаты, на которых предупреждают о том, что это охранная зона опасна для жизни, рыбная ловля запрещена.