«Важный фактор – передача опыта». Белорусская участковая милиция отмечает 100-летний юбилей

Новости Беларуси. Служба участковых инспекторов милиции занимает ведущее место в системе правоохранительных органов. Они всегда готовы помочь в сложных жизненных ситуациях. В Первомайском РУВД уже много лет практикуется и приносит огромную пользу наставничество: за каждым молодым сотрудником закреплен опытный коллега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Быть психологом, наставником и другом. И кому всему подходить с профессиональной стороны. Этому научил Александра Кулешова старший товарищ. Денис Викторович Сысой, как мудрый наставник, готов поделится подходами в работе. Но главное, чтобы читался интерес в глазах.

Денис Сысой, старший участковый инспектор Первомайского РУВД Минска:

Очень важный фактор – передача опыта, обмен опытом – все это немало важно. Когда рассказываешь как надо, как и с кем разговаривать. Недавно встречался со старшим участковым, который был в 80-е годы на опорном пункте, где я сейчас работаю старшим участковым. Было очень интересно побеседовать, как тогда было происходило, как они тогда работали.