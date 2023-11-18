«Важный фактор – передача опыта». Белорусская участковая милиция отмечает 100-летний юбилей
Новости Беларуси. Служба участковых инспекторов милиции занимает ведущее место в системе правоохранительных органов. Они всегда готовы помочь в сложных жизненных ситуациях. В Первомайском РУВД уже много лет практикуется и приносит огромную пользу наставничество: за каждым молодым сотрудником закреплен опытный коллега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Быть психологом, наставником и другом. И кому всему подходить с профессиональной стороны. Этому научил Александра Кулешова старший товарищ. Денис Викторович Сысой, как мудрый наставник, готов поделится подходами в работе. Но главное, чтобы читался интерес в глазах.
Денис Сысой, старший участковый инспектор Первомайского РУВД Минска:
Очень важный фактор – передача опыта, обмен опытом – все это немало важно. Когда рассказываешь как надо, как и с кем разговаривать. Недавно встречался со старшим участковым, который был в 80-е годы на опорном пункте, где я сейчас работаю старшим участковым. Было очень интересно побеседовать, как тогда было происходило, как они тогда работали.
Александр Кулешов, участковый инспектор Первомайского РУВД Минска:
Главное, чтобы тебя старший твой руководитель, который находится на твоем опорном пункте, – старший участковый инспектор милиции оказывали помощь. Как у меня есть старший участковый инспектор милиции Сысой Денис Викторович. Всю свою деятельность работы и помогал, и до сих пор помогает в данном направлении.
Как проходят будни участковых инспекторов – смотрите в видеоматериале.