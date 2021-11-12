«Важно вести диалог». Беларусь приняла участие в китайском правовом форуме

Новости Беларуси. Китайский форум по правовому сотрудничеству в контексте COVID-19 объединил участников из 20 стран. Беларусь на форуме представил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке – обсуждение таких насущных вопросов, как улучшение многосторонней торговой системы, содействие региональной экономической интеграции. Вице-спикер глубоко убежден, что единственный способ преодолеть кризис – взаимная поддержка и сотрудничество в духе солидарности. Также парламентарий отметил, Беларусь готова к развитию сотрудничества и укреплению связей в сфере международной информационной безопасности со всеми странами мира.