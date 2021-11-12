«Важно вести диалог». Беларусь приняла участие в китайском правовом форуме
Новости Беларуси. Китайский форум по правовому сотрудничеству в контексте COVID-19 объединил участников из 20 стран. Беларусь на форуме представил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На повестке – обсуждение таких насущных вопросов, как улучшение многосторонней торговой системы, содействие региональной экономической интеграции. Вице-спикер глубоко убежден, что единственный способ преодолеть кризис – взаимная поддержка и сотрудничество в духе солидарности. Также парламентарий отметил, Беларусь готова к развитию сотрудничества и укреплению связей в сфере международной информационной безопасности со всеми странами мира.
Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Республика Беларусь является одним из первых государств, которые подключились к глобальной инициативе «Пояс и путь». Как было подчеркнуто Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, достижение процветания реально лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии. Однако между сторонами неизбежно возникают какие-либо разногласия и противоречия. Важно вести диалог на основе равенства и взаимоуважения. Необходимо стремиться к совместному прогрессу и успешному всеобщему развитию.
Итогом форума стала «Пекинская декларация Китайского форума о международном правовом сотрудничестве».