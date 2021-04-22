«Важно посмотреть, насколько раскроются». Необычный способ воспитания трудных подростков придумали в Березино

Новости Беларуси. Березинская районная библиотека запустила пилотный проект по работе с трудными подростками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Креативная платформа должна помочь школьникам найти свое хобби, реализоваться в творчестве или спорте. В рамках проекта ребята посетят кружки по интересам, мастер-классы, культурные учреждения, запланированы познавательные экскурсии и профилактические беседы. Проект создан в формате эстафеты. Школьники вступают на импровизированный борт корабля. Каждый получает именные кепки и блокноты, куда будут записывать все, чему научились.

Тамара Круталевич, заведующая отделом Березинской центральной районной библиотеки:

Очень важно посмотреть, насколько раскроются эти подростки, особенно вот этой социально уязвимой категории, насколько они пойдут на контакт. Мы научим знакомиться, новичкам в компании как себя вести, как раскрывать себя и какие-то тоже моменты воспитательные, развлекательные.