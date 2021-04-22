Прямой эфир

«Важно посмотреть, насколько раскроются». Необычный способ воспитания трудных подростков придумали в Березино

22 апреля 2021 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Березинская районная библиотека запустила пилотный проект по работе с трудными подростками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Важно посмотреть, насколько раскроются». Необычный способ воспитания трудных подростков придумали в Березино-1

Креативная платформа должна помочь школьникам найти свое хобби, реализоваться в творчестве или спорте. В рамках проекта ребята посетят кружки по интересам, мастер-классы, культурные учреждения, запланированы познавательные экскурсии и профилактические беседы. Проект создан в формате эстафеты. Школьники вступают на импровизированный борт корабля. Каждый получает именные кепки и блокноты, куда будут записывать все, чему научились.

«Важно посмотреть, насколько раскроются». Необычный способ воспитания трудных подростков придумали в Березино-4

Тамара Круталевич, заведующая отделом Березинской центральной районной библиотеки:
Очень важно посмотреть, насколько раскроются эти подростки, особенно вот этой социально уязвимой категории, насколько они пойдут на контакт. Мы научим знакомиться, новичкам в компании как себя вести, как раскрывать себя и какие-то тоже моменты воспитательные, развлекательные.

«Важно посмотреть, насколько раскроются». Необычный способ воспитания трудных подростков придумали в Березино-7

Всего в проекте участвует более 20 подростков из городских и сельских школ района. Программа рассчитана на год.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Тамара Круталевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова встретилась с работниками МЗКТ. Какие вопросы ей задавали?
22 апреля 2021 16:35

Наталья Кочанова встретилась с работниками МЗКТ. Какие вопросы ей задавали?

«Есть какие-то нюансы по оборудованию». Александр Турчин побывал на строительстве школы в Столбцах
22 апреля 2021 14:57

«Есть какие-то нюансы по оборудованию». Александр Турчин побывал на строительстве школы в Столбцах

«Идёт активно промывка сетей». Что происходит в районах Минска, которые пострадали от прорыва водопровода
22 апреля 2021 14:53

«Идёт активно промывка сетей». Что происходит в районах Минска, которые пострадали от прорыва водопровода