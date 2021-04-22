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Наталья Кочанова встретилась с работниками МЗКТ. Какие вопросы ей задавали?

22 апреля 2021 16:35
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Новости Беларуси. Здесь производят знаменитых на весь мир «Волатов». С работниками Минского завода колесных тягачей 22 апреля встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с работниками МЗКТ. Какие вопросы ей задавали?-1

Разговор прошел в формате диалоговой площадки. Глава верхней палаты парламента была готова ответить на любые острые вопросы. Но, конечно, людей больше волновали житейские темы, в частности строительство. Например, более выгодные условия проживания в арендных домах от предприятия. Говорили также о ценах и социальной политике.

Наталья Кочанова встретилась с работниками МЗКТ. Какие вопросы ей задавали?-4

После большой встречи с коллективом Наталья Кочанова провела личный прием граждан (без предварительной записи). Возможность задать вопрос или оставить письменное обращение была у каждого.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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