Наталья Кочанова встретилась с работниками МЗКТ. Какие вопросы ей задавали?

Новости Беларуси. Здесь производят знаменитых на весь мир «Волатов». С работниками Минского завода колесных тягачей 22 апреля встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор прошел в формате диалоговой площадки. Глава верхней палаты парламента была готова ответить на любые острые вопросы. Но, конечно, людей больше волновали житейские темы, в частности строительство. Например, более выгодные условия проживания в арендных домах от предприятия. Говорили также о ценах и социальной политике.