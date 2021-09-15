В Жодино начался масштабный ямочный ремонт. Какие улицы благоустроят в первую очередь?

Новости Беларуси. Масштабный ямочный ремонт ведется в Жодино. Уже обновили более 450 квадратных метров дорожного покрытия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабный ямочный ремонт ведется в Жодино. Уже обновили более 450 квадратных метров дорожного покрытия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Неровности устраняют одновременно на нескольких улицах – Восьмое марта, Советской, Ленинградской, 50 лет Октября, на проспектах Скорины и Мира. Также специалисты обновляют асфальтобетонное покрытие в частных секторах микрорайона Судабовка.
В целях безопасности дорожного движения на пешеходных переходах установили, так называемые, «лежачие полицейские». Они появились вблизи школ, детских садов, медицинских учреждений и во дворах.
Такие меры позволят водителям снижать скорость на опасных участках дорог.
Юрий Рабецкий, директор объединения жилищно-коммунального хозяйства г. Жодино:
Общая сумма, которая необходима для выполнения данных работ, составляет ориентировочно 250 тысяч белорусских рублей. В настоящее время бюджетом города предусмотрено увеличение финансирования на данные виды работ. И еще планируем до начала зимнего периода дополнительно заасфальтировать, сплошное асфальтирование улицы Гагарина, 22, где стоимость работ составляет примерно 80 тысяч белорусских рублей. Еще дополнительно у нас есть ливневые сети канализации, которые также требуют ремонта, восстановление дождеприемников, где тоже затрачено более 100 тысяч рублей.
Также на улицах города к началу учебного года обновили дорожную разметку.