В Жодино начался масштабный ямочный ремонт. Какие улицы благоустроят в первую очередь?

Неровности устраняют одновременно на нескольких улицах – Восьмое марта, Советской, Ленинградской, 50 лет Октября, на проспектах Скорины и Мира. Также специалисты обновляют асфальтобетонное покрытие в частных секторах микрорайона Судабовка.

Юрий Рабецкий, директор объединения жилищно-коммунального хозяйства г. Жодино:

Общая сумма, которая необходима для выполнения данных работ, составляет ориентировочно 250 тысяч белорусских рублей. В настоящее время бюджетом города предусмотрено увеличение финансирования на данные виды работ. И еще планируем до начала зимнего периода дополнительно заасфальтировать, сплошное асфальтирование улицы Гагарина, 22, где стоимость работ составляет примерно 80 тысяч белорусских рублей. Еще дополнительно у нас есть ливневые сети канализации, которые также требуют ремонта, восстановление дождеприемников, где тоже затрачено более 100 тысяч рублей.