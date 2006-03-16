В ЖЭСах - день открытых дверей

В столичных Жэсах для посетителей сегодня открыли все двери. Пожаловаться или обратиться с просьбами можно было не только к руководству местных руководителей коммунальных служб, но предствителям вышестоящих организаций . Минчане как всегда проявили активность - посетителей было много. У минчанина Ивана Ершова сейчас только одна проблема: он с трудом пытаеться разобраться в полученных счетах за отопление и подогрев воды . После общения с жителями соседнего дома у пожилого человека даже сердце прихватило - за стандартную трехкомнатную квартиру соседи платят в два раза меньше. <А еще меня волнует такая арфметика: почему за подогрев девятнадцати кубов воды мы платим 32 тысячи, а за пятнадцать - 36 . Разве такое может быть? > Собрав группу поддержки, Ерошов пришел в ЖЭС. За справедливостью .Представители коммунальных служб пообещали тщательно обследовать прибор учета тепла и строго проверить начисления. Как отметил заместитель начальника УЖХ Мингорисполкома Леонид Казаковский, день открытых дверей в ЖЭСах - мероприятие традиционное, а подсказки минчан помогает оперативно решать самые наболевшие вопросы . Общение с жителями дает свои результаты - жалоб становиться меньше. Есть и положительный результат работы коммунальщиков: например, внедрение принципа одного окна. Только в прошлом году в Минске открыто 12 расчетно-кассовых центров . В планах на этот год - еще двадцать два таких учреждения .