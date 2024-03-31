В вузах Беларуси более чем на 3 тысячи увеличат количество бюджетных мест в 2024-м – Иванец

Прием на высшее образование в Беларуси планируют сохранить на уровне 2023 года, заявил министр образования в интервью программе «Неделя» на СТВ. Андрей Иванец также отметил, что при этом количество бюджетных мест будет увеличено более чем на 3 тысячи.

«Это существенный шаг навстречу будущим медикам, педагогам и тем ребятам, которые будут связывать с инженерно-техническими специальностями свою жизнь», – отметил глава Минобра.

Также будет увеличен и набор в колледжи – более чем на 3 тысячи бюджетных мест на уровне среднего специального образования и порядка 1,5 тысячи на уровне профессионально-технического образования.