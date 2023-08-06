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В возрасте 100 лет умер артист балета Владимир Кудряшов

06 августа 2023 11:18
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В возрасте 100 лет ушел из жизни артист балета Владимир Кудряшов, сообщили в Большом театре, передает РИА Новости. В заявлении сказано, что коллеги отметили его столетие и воспоминали лучшие события его творческого пути. Прощание состоится 8 августа в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово.

С 1941 по 1963 годы Владимир Кудряшов был танцором балета Большого театра. Его выступление в Рейхстаге после падения нацистской Германии в 1945 году стало знаменательным событием. Кроме того, Кудряшов активно выступал в опере и народных сценических танцах.

# Некролог # общество

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