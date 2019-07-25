В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности подразделений ракетных войск

Новости Беларуси. Ответственный период для тех, кто получил военную квалификацию и кого команда «К бою!» не застала врасплох. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 июля осиповичские ракетчики произвели осмотр техники и вооружения, совершили дозаправку и приготовились к маршу в назначенный район. Там с военнослужащими пройдут занятия по управлению ракетными ударами. А венцом проверки станет уничтожение обнаруженных целей условного противника.

Максим Абрамович, подполковник, командир отдельного ракетного дивизиона 465 ракетной бригады:

Личный состав некоторые задачи выполняет уже не в первый раз. Есть, конечно, молодые солдаты, которые только что встали в строй. Тем не менее, действуют отлично. Я думаю, не подведут.