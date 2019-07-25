Прямой эфир

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности подразделений ракетных войск

25 июля 2019 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ответственный период для тех, кто получил военную квалификацию и кого команда «К бою!» не застала врасплох. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности подразделений ракетных войск-1

24 июля осиповичские ракетчики произвели осмотр техники и вооружения, совершили дозаправку и приготовились к маршу в назначенный район. Там с военнослужащими пройдут занятия по управлению ракетными ударами. А венцом проверки станет уничтожение обнаруженных целей условного противника.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности подразделений ракетных войск-4

Максим Абрамович, подполковник, командир отдельного ракетного дивизиона 465 ракетной бригады:
Личный состав некоторые задачи выполняет уже не в первый раз. Есть, конечно, молодые солдаты, которые только что встали в строй. Тем не менее, действуют отлично. Я думаю, не подведут.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности подразделений ракетных войск-7

Проверка – одна из составляющих плановых занятий по боевой готовности, которые пройдут в Вооруженных Силах с 23 по 26 июля.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Максим Абрамович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Куб жизни» и вертолёты на крыше. МЧС провело тренировку в высотке на Притыцкого
24 июля 2019 20:14

«Куб жизни» и вертолёты на крыше. МЧС провело тренировку в высотке на Притыцкого

Что делать, если заблудился в лесу? Советы лесничего
24 июля 2019 20:10

Что делать, если заблудился в лесу? Советы лесничего

Как намерены бороться с кражами электросамокатов в Минске?
24 июля 2019 19:30

Как намерены бороться с кражами электросамокатов в Минске?