В Витебской области разработают маршрут для инклюзивных туристов

Речь идет о путешественниках с ограниченной мобильностью: это не только инвалиды, передвигающиеся на коляске, но и семьи с маленькими детьми, пожилые люди, иностранцы, не владеющие русским или белорусским языком и даже туристы с объемным багажом. Маршрут включит те достопримечательности, рестораны, гостиницы и музеи, в которых предусмотрены специальные условия: от оборудованных номеров до табличек с QR-кодами. Также инклюзивные туристические маршруты предложат двухдневный отдых за городом – в центрах народных ремесел, агро- и экоусадьбах. Эти объекты тоже будут оборудованы безбарьерной средой.