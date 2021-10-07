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В Витебской области разработают маршрут для инклюзивных туристов

07 октября 2021 06:38
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Новости Беларуси. Маршрут для инклюзивных туристов разработают в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Витебской области разработают маршрут для инклюзивных туристов-1

Речь идет о путешественниках с ограниченной мобильностью: это не только инвалиды, передвигающиеся на коляске, но и семьи с маленькими детьми, пожилые люди, иностранцы, не владеющие русским или белорусским языком и даже туристы с объемным багажом. Маршрут включит те достопримечательности, рестораны, гостиницы и музеи, в которых предусмотрены специальные условия: от оборудованных номеров до табличек с QR-кодами. Также инклюзивные туристические маршруты предложат двухдневный отдых за городом – в центрах народных ремесел, агро- и экоусадьбах. Эти объекты тоже будут оборудованы безбарьерной средой.  

# Туризм # общество # Фотофакт

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