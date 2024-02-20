В Витебске запустили фирменный фестивальный трамвай

Началась продажа билетов на мероприятия «Славянского базара в Витебске», который пройдет с 9 по 15 июля. Лидер спроса – концерт открытия Международного фестиваля искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Места в некоторых секторах уже выкуплены. Форум 33-й по счету. Организаторы предлагают символичную скидку в 33 % на покупку каждого третьего билета в чеке. В ближайшее время станет известна полная афиша, поступят в продажу билеты на сольные концерты.

Сложилась традиция посещать «Славянский базар», а именно «Золотой хит». И вот буквально урвала последние билеты на замечательные места. Очень довольна!

Поначалу ходили чуть ли не каждый год, потом поднадоело, привыкли. Сейчас, как времени много свободного, стараемся как-то жизнь свою пенсионную разнообразить, почувствовать радость. Друзья хотят приехать из Тулы, из Брестской области, Смоленска. Все с удовольствием. Пока молчат, но они все по интернету билеты будут заказывать.