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В Витебске стартовали мероприятия «Славянского базара»

11 июля 2023 20:30
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Новости Беларуси. «Гаворыць і паказвае Віцебск». Уже в четверг, 13 июля, на торжественном открытии «Славянского базара» прозвучат традиционные позывные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но город уже сегодня настроился на праздничную волну. В фестивальной столице появились новые маршруты с необычными объектами. Среди них солнечные часы с гербом Витебска, арт-люки, интерактивные качели, дисперсные арки. Гостей города и участников международного фестиваля искусств ждут обновленные городские парки и аллеи.

В Витебске стартовали мероприятия «Славянского базара»-1

На одной из них уже 11 июля открылась ежегодная ярмарка «Славянский калейдоскоп», где изделия презентуют мастера из Беларуси и России. Любителей сценического искусства объединили театральные встречи Национального академического драмтеатра. А в концертном зале прошла жеребьевка участников детского музыкального конкурса. За Беларусь, напомним, споет 14-летняя брестчанка София Рустамова. Уже завтра – первый день конкурса. Среда обещает быть особенно насыщенной: интерактивные выставки, пресс-конференции, творческий вечер группы AURA.

В Витебске стартовали мероприятия «Славянского базара»-4

К слову, погрузиться в фестивальную атмосферу можно, приобретая билеты на дополнительные поезда, назначенные в период проведения «Славянского базара». Речь о составах, которые будут курсировать между Витебском и Москвой и свяжут фестивальную столицу с Минском. Расписание составлено с учетом программы «Славянского базара», чтобы пассажиры могли приехать в Витебск к вечерней концертной программе, а обратно отправиться прямым ночным поездом. Интерьер вагонов оформлен в стилистике творческого форума.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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