В Витебске стартовали мероприятия «Славянского базара»

Новости Беларуси. «Гаворыць і паказвае Віцебск». Уже в четверг, 13 июля, на торжественном открытии «Славянского базара» прозвучат традиционные позывные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но город уже сегодня настроился на праздничную волну. В фестивальной столице появились новые маршруты с необычными объектами. Среди них солнечные часы с гербом Витебска, арт-люки, интерактивные качели, дисперсные арки. Гостей города и участников международного фестиваля искусств ждут обновленные городские парки и аллеи.

На одной из них уже 11 июля открылась ежегодная ярмарка «Славянский калейдоскоп», где изделия презентуют мастера из Беларуси и России. Любителей сценического искусства объединили театральные встречи Национального академического драмтеатра. А в концертном зале прошла жеребьевка участников детского музыкального конкурса. За Беларусь, напомним, споет 14-летняя брестчанка София Рустамова. Уже завтра – первый день конкурса. Среда обещает быть особенно насыщенной: интерактивные выставки, пресс-конференции, творческий вечер группы AURA.