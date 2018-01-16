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В Вилейском районе в доме замерзает многодетная семья

16 января 2018 17:10
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Новости Беларуси. Для жителей отдельно взятого дома в Вилейском районе мороз стал настоящим испытанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья с тремя детьми уже планировала срочно менять прописку, но вмешалась наша съемочная группа. Отопительный котел теперь ремонтируют.  

В Вилейском районе в доме замерзает многодетная семья -1

Анастасия Дехтяр, СТВ:
На горячую линию нашего телеканала поступил звонок. В деревне в Вилейском районе замерзает многодетная семья. Мы приехали, чтобы здесь разобраться.

В Вилейском районе в доме замерзает многодетная семья -4

Двухэтажные кирпичные дома на отшибе деревне Ободовцы. Негреющие пейзажи. Придает тонуса и весть о том, что за окнами одной из квартир такие же прогнозы, что и на дворе. Одним словом, атмосфера со знаком минус.

В Вилейском районе в доме замерзает многодетная семья -7

В Вилейском районе в доме замерзает многодетная семья -9

Наталья Шимель, многодетная мама, житель деревни Ободовцы:
Нагреваю теплую воду в кастрюлях, чайниках и сюда переношу, чтобы тепло было.

По словам хозяйки, в ночь на 13 января в квартире тепло стало улетучиваться. Вышел из строя отопительный котел.

В Вилейском районе в доме замерзает многодетная семья -12

Все выходные Наталья грела только мысль, что вот-вот ей помогут. О беде, в которую попала женщина с тремя маленькими детьми, уже знала вся околица, в том числе и чиновники. Дом на балансе местной агрофирмы. По сути, они и должны решить вопрос подопечных. На третьи сутки рабочие вынесли неисправные котел на улицу, холодная проблема сдвинулась.

В Вилейском районе в доме замерзает многодетная семья -15

Наталья Шимель:
Ходим у людей просимся. Там на кровати в 4-х спим. Мальчику 6 годиков, кричит «Домой». А куда ж домой пущу, когда здесь вообще холодно. Дети сидят вон в холоде, одевши шубы.

В Вилейском районе в доме замерзает многодетная семья -18

Однако, еще и сегодня замерзающее семейство вынуждено идти на огонек к соседям. Ситуация под контролем и в школе, где учится старшая дочь. Там она задерживается после уроков.

С нашим приездом работы по замене котла заметно оживились. Возле топки уже водрузили новое оборудование и началась наладка.

В Вилейском районе в доме замерзает многодетная семья -21

В Вилейском районе в доме замерзает многодетная семья -23

Николай Русак, председатель Ильянского сельского совета:
Мне это стало известно только в понедельник, поэтому экстренно котел начали делать, отремонтировали его. Все, что необходимо подготовили, сейчас идет заключительный этап. Будем стараться, чтобы закрыть эту тему.

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ # Наталья Шимель # Николай Русак

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