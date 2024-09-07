В Варшаве дожди, в Мадриде солнечно. Прогноз погоды по Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит 24 градуса. Таким же настроением небес встретит новый день жителей Австрии. Правда, в Вене общую картину дополнит также небольшой дождь, а воздух прогреется до +28. В Риме жара отступать не намерена. В столице 30 со знаком «плюс», а также незначительные осадки. Тем временем в Мадриде продолжает наблюдаться температурный спад до 28 градусов. В Испанской столице будет исключительно солнечно.

В Болгарии переменная облачность. Температура воздуха будет достигать в среднем 27 градусов в дневные часы. Дождливо будет в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра понизится до отметки в 28 градус. 33 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день будет безоблачным и до 25 градусов тепла. В Вильнюсе + 25. В столице преимущественно ясно. Варшаву дожди, напротив, настигнут. Причем как днем, так и в ночные часы. При этом воздух прогреется до 21 градуса. + 26 в Киеве. Погода отмечена солнечная и без осадков. В Москве ясно и до 25 градусов тепла в дневное время суток.