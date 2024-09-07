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В Варшаве дожди, в Мадриде солнечно. Прогноз погоды по Европе

07 сентября 2024 15:47
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Cвежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».

В Варшаве дожди, в Мадриде солнечно. Прогноз погоды по Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит 24 градуса. Таким же настроением небес встретит новый день жителей Австрии. Правда, в Вене общую картину дополнит также небольшой дождь, а воздух прогреется до +28. В Риме жара отступать не намерена. В столице 30 со знаком «плюс», а также незначительные осадки. Тем временем в Мадриде продолжает наблюдаться температурный спад до 28 градусов. В Испанской столице будет исключительно солнечно.

Прогноз погода в Беларуси здесь.

В Варшаве дожди, в Мадриде солнечно. Прогноз погоды по Европе-4

В Болгарии переменная облачность. Температура воздуха будет достигать в среднем 27 градусов в дневные часы. Дождливо будет в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра понизится до отметки в 28 градус. 33 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день будет безоблачным и до 25 градусов тепла. В Вильнюсе + 25. В столице преимущественно ясно. Варшаву дожди, напротив, настигнут. Причем как днем, так и в ночные часы. При этом воздух прогреется до 21 градуса. + 26 в Киеве. Погода отмечена солнечная и без осадков. В Москве ясно и до 25 градусов тепла в дневное время суток.

# Погода

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