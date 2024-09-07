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В республику придут дожди. Погода в Беларуси на неделю

07 сентября 2024 15:43
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В республику придут дожди. Погода в Беларуси на неделю-2

Температурный спад следует ожидать лишь жителям столицы, причем в ночные часы. Например, в понедельник, 9 сентября, столбик опустится до отметки в 8 градусов. Днем особых изменений ощутить не придется. Правда, разнообразят общую погодную обстановку кратковременные осадки. Они будут зафиксированы по всей республике, начиная с 12 сентября. В Минске, Гомеле и Могилеве дожди будут отмечены как днем, так и в ночное время суток. Местами прогремят грозы. Средний температурный показатель будет колебаться в пределах отметки в +25...+28 градусов. 

Погода в Европе здесь.

Подробный прогноз по стране.

В республику придут дожди. Погода в Беларуси на неделю-4
В республику придут дожди. Погода в Беларуси на неделю-5
В республику придут дожди. Погода в Беларуси на неделю-6
В республику придут дожди. Погода в Беларуси на неделю-7
В республику придут дожди. Погода в Беларуси на неделю-8
В республику придут дожди. Погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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