В республику придут дожди. Погода в Беларуси на неделю

Температурный спад следует ожидать лишь жителям столицы, причем в ночные часы. Например, в понедельник, 9 сентября, столбик опустится до отметки в 8 градусов. Днем особых изменений ощутить не придется. Правда, разнообразят общую погодную обстановку кратковременные осадки. Они будут зафиксированы по всей республике, начиная с 12 сентября. В Минске, Гомеле и Могилеве дожди будут отмечены как днем, так и в ночное время суток. Местами прогремят грозы. Средний температурный показатель будет колебаться в пределах отметки в +25...+28 градусов.

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