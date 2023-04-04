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В Узде ко Дню Независимости откроют современный ФОК с сауной и фуд-кортом

04 апреля 2023 08:07
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Новости Беларуси. Многофункциональные спортивные объекты с широкими возможностями в 2023 году появятся в Дзержинске и Фаниполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узде ко Дню Независимости откроют современный ФОК с сауной и фуд-кортом-1

А в Узде возле Дворца культуры строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект предназначен для тренировок и спортсменов, и любителей. Здесь предусмотрены несколько залов, в том числе для игровых видов спорта и аэробики, а еще бассейн. Также будет сауна, бильярд и зона фуд-корта.

В Узде ко Дню Независимости откроют современный ФОК с сауной и фуд-кортом-4

Олег Дашкевич, генеральный директор «Минскпромстроя»:
Делаем каркас, штукатурка, разводка черновых сетей. Сейчас ведется внутри здания чистовая отделка. Облицовка бассейна, монтаж дверей. Выходим на финиш – подходим к сдаче объекта в эксплуатацию. Ведутся работы по благоустройству территории.

В Узде ко Дню Независимости откроют современный ФОК с сауной и фуд-кортом-7

Комплекс начали возводить в сентябре 2021 года. Планируется, что новый объект распахнет свои двери в июле – ко Дню Независимости.

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# Социальная инфраструктура # общество # Олег Дашкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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