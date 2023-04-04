В Узде ко Дню Независимости откроют современный ФОК с сауной и фуд-кортом

Новости Беларуси. Многофункциональные спортивные объекты с широкими возможностями в 2023 году появятся в Дзержинске и Фаниполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в Узде возле Дворца культуры строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект предназначен для тренировок и спортсменов, и любителей. Здесь предусмотрены несколько залов, в том числе для игровых видов спорта и аэробики, а еще бассейн. Также будет сауна, бильярд и зона фуд-корта.

Олег Дашкевич, генеральный директор «Минскпромстроя»:

Делаем каркас, штукатурка, разводка черновых сетей. Сейчас ведется внутри здания чистовая отделка. Облицовка бассейна, монтаж дверей. Выходим на финиш – подходим к сдаче объекта в эксплуатацию. Ведутся работы по благоустройству территории.