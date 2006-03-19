Голосование на дому

На участки для голосования по выборам президента Республики Беларусь пришли более семи миллионов человек.Те, кто не смог придти - голосовали на дому: инвалиды, пенсионеры и тяжело больные. Для этого необходимо было позвонить по телефону и вызвать на дом членов участковой избирательной комиссии с урной для голосования. Как сообщили в участковых комиссиях, заказов на передвижные <чемоданчики> было много. В Первомайском районе, например, больше полусотни человек голосовали на дому. Ветераны шутят: лучше регулярно ходить на выборы, чем однажды оказаться на баррикадах. Все, кто изъявил желание голосовать на дому, с раннего утра ждали представителей избирательной комиссии. Люди без боязни открывали двери, да и внимание лишним никогда не бывает. <Проголосовать - это долг каждого и иначе быть не может. Мы так воспитаны>, - говорят пенсионеры.