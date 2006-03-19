По мнению председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, высокий процент граждан, которые приняли участие в досрочном голосовании, объясняется действиями госдепа США.Об этом она заявила сегодня на прошедшей пресс-конференции в информационном центре Центризбиркома Беларуси. Лидия Ермошина сказала, что избиратели почувствовали свою ответственность за судьбу страны и активно участвуют в выборах президента Республики Беларусь. При этом она отметил, что "приходя на избирательные участки, они еще больше легализуют выборы президента и покажут всему миру сплоченность белорусского народа". По словам председателя Центризбиркома, день выборов в Беларуси начался без каких-либо эксцессов. Все участки открылись в срок, все ящики для голосования опечатаны в соответствии со стандартами, установленными ЦИК. "Избиратели достаточно активно идут на участки", - сказала Лидия Ермошина. В Минске даже в 8.00 наблюдались очереди на некоторых участках. Она также отметила, что выборы идут успешно, пользуются поддержкой у избирателей, и на сегодняшнее утро не было никаких серьезных жалоб.