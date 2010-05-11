В Турове заложен камень в основание нового храма

Начало строительства кафедрального собора Туровской епархии освятил владыка Филарет.

Туровская Епархия наравне с Полоцкой, Киевской и Новгородской — одна из древнейших в Восточной Европе.

К 1000-летнему юбилею пять лет назад здесь установили знак. Правда, своего кафедрального собора в самом Турове нет уже не одно столетие. Каменная святыня была разрушена землетрясением в начале 13 века.

Молебен в честь святого Кирилла Туровского на руинах древнего собора — уже традиция. Однако строить новый храм на старом месте не стали. Кафедральный собор возведут на центральной площади древней столицы Дреговичей.

Стефан, Епископ Туровский и Мозырский:

Можно сказать, что 700 лет в Турове кафедрального соборапосле святителя Кирилла не было. Только через 700 лет начинается его строительство, возрождение.

Символично или нет, но год, столь важный в возрождении духовном, совпал и с другим возрождением Туровщины. 2010-й обещает качественно изменить жизнь всех полешуков. Программу возрождения Припятского Полесья на Туровском консервном заводе ждёт каждый. Здесь уже научились выпускать и сладкий горошек, и сахарную кукурузу.

Сергей Бугук, директор ОАО « Туров»:

Мы включены в программу «Припятское Полесье», согласно которой запланирована реализация ряда мероприятий. Одно из самых главных — станция глубокой заморозки. Это мероприятие позволит предприятию задействовать мощности на 100% и работать круглый год.

На Туровщине уже начались кардинальные изменения. Местные сельхозпроизводители объединились в одно предприятие.

Владимир Радовец директор ОАО «Туровщина»:

Главная наша задача — чтобы всё давало отдачу: земля, пойма, река.

В хозяйстве уже начато строительство современных роботизированных молочно-товарных ферм на 10 тысяч голов. Из белорусского молока по итальянским рецептам в Турове будут производить «Риккоту» и «Моцареллу.» Строительство нового молочного комбината запланировано на конец мая.

В перспективе — строительство свинокомплекса и целого ряда туристических объектов. Всё это уже привлекло жителей других регионов. Так что и новые храмы без прихожан не останутся.

Александр Добриян, Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомельская область.