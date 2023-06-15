В студотряды Минска трудоустроено около 3 тысяч человек. Сколько платят за такую работу?

Новости Беларуси. В студотряды Минска уже трудоустроено около 3 тысяч молодых людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего же до конца лета в свободное от учебы время смогут поработать более 12 тысяч человек. Молодежь трудится в организациях разного профиля: от «Зеленстроя» и ЖКХ до флагманов отечественной промышленности. Это МТЗ, МАЗ, металлургический завод и производство кожгалантерейных изделий. В летний период все еще можно попасть в студотряды. Для этого необходимо обратиться в первичную организацию БРСМ в учебном заведении или на предприятии, заполнить анкету и выбрать подходящую специальность.

Алексей Лучинович, учащийся Минского государственного колледжа индустрии моды:

В студотряде уже второй раз, я на пошиве и на обычной машинке, и на полуавтоматической, и на фурнитуре иногда получается работать. Довольно-таки все получается, все устраивает. Это интересно, когда ты поступаешь сюда с друзьями, набираешься опыта, узнаешь много нового. Помогают добровольцы, очень интересно.

Александра Шершень, второй секретарь БРСМ Московского района:

Средняя заработная плата в составе студенческих отрядов составляет около 700 рублей, разница от предприятия к предприятию в любом случае есть. Желающих стать участниками студенческих отрядов, конечно, достаточно много, но возможность стать бойцом студенческих отрядов в этом году все еще есть, запись до сих пор ведется.