В Столбцах реализуют инвестпроект по выпуску новых видов мясных продуктов питания

Объем промышленного производства Столбцовского района за 2024 год вырос почти на 20 % по сравнению с предыдущим периодом. Этому способствует внедрение новых импортозамещающих производств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один из таких инвестпроектов реализуют в райцентре. На предприятии по выпуску мясных продуктов расширяют ассортимент. Здесь планируют запустить новую линию по производству детского питания. Будут выпускать новые виды продукции: мясные миксы, пудинги и паштеты. Также проектом предусмотрена модернизация существующего производства. Для этого будет закуплено высокопроизводительное оборудование. В том числе камеры созревания и сушки мясных продуктов, а также линия фасовки. Часть оборудования уже ввели в эксплуатацию.

Олег Борисевич, директор предприятия по производству мясных продуктов для детского питания:

Реализация инвестиционного проекта предполагает финансирование как кредитных средств, так и собственных средств. За счет кредитных средств приобретается технологическое оборудование, за счет кредитных средств осуществляются оплаты проектных, строительно-монтажных работ, вспомогательного оборудования и сопутствующих материалов. Закупка технологического оборудования и его установка будет осуществляться в действующем консервном цехе. Помещение будет увеличено за счет ликвидации устаревшего оборудования, в том числе за счет оптимизации существующих площадей.

Реализация инвестпроекта позволит нарастить объемы выпуска колбасных изделий в четыре раза. А консервных продуктов и паштетов практически вдвое. Планируется создать 20 новых рабочих мест. Также модернизация производства позволит освоить новые рынки сбыта.