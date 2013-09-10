В Воложинском районе новоселье отметили жители 50 квартир социального типа

Новости Беларуси. На Минщине продолжается возведение социального жилья. Быстро льготные квадраты будут сданы во многих райцентрах региона. Строительство близится к финишу. Кстати, на дома социального типа предполагают потратить более ста миллиардов рублей. И тут задействован как республиканский, так и областной бюджеты.

В Воложинском районе «социальные квадратные метры» уже успешно сдали в августе. 50-квартирный дом предназначен для сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Сюжет о новосельцах в программе «Минщина» на СТВ.