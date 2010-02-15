В США 94-летний старейший обитатель камеры смертников не дождался казни

В американском штате Аризона ушел из жизни по естественным причинам старейший обитатель камеры смертников. У 94-летнего грабителя и убийцы просто не хватило здоровья, чтобы дождаться исполнения правосудия.

Смерть настигла престарелого гангстера Виву Лероя Нэша, который умер в пятницу вечером в тюрьме городе Флоренции (в 100 километрах на северо-запад от Туксона в Аризоне), передает BBC со ссылкой на адвоката покойного. Кровавые похождения Нэша относятся еще ко временам Аль Капоне и давно стали легендой. Сам же преступник превратился в тюрьме в развалину: в старости Нэш оглох, практически ослеп, страдал слабоумием и расстройством психики. Он также перенес три инфаркта.

Вива Лерой Нэш был приговорен к смертной казни еще в 1983 году. Тогда его признали виновным в побеге из тюрьмы и убийстве продавца, которого он застрелил. Однако в дальнейшем закоренелый гангстер бомбардировал систему правосудия многочисленными апелляциями, благодаря чему исполнение приговора все время откладывалось. На момент смерти гангстера прокуратура как раз затеяла в Верховном суде очередную тяжбу с федеральной апелляционной инстанцией, представители которой доказывали невменяемость Нэша и, как следствие, необходимость отсрочки или пересмотра приговора.

Вива Лерой Нэш родился в 1915 году на юге штата Юта, сообщил его адвокат Томас Фален. Уже в 15-летнем возрасте Нэш совершил вооруженное ограбление в штате Канзас, за что и попал в тюрьму. А в 1947 году гангстер расстрелял офицера полиции в штате Коннектикут. За это преступление он провел в заключении 25 лет, пишет The New York Times.

В 1977 году Нэш вновь оказывается за решеткой. На этот раз его обвинили в грабеже и убийстве, совершенных в городе Солт-Лейк-Сити (столица штата Юта), приговорив к двум пожизненным срокам. Однако 5 лет спустя гангстер совершает побег. 3 ноября 1982 года он зашел в нумизматический магазин (продажа редких монет) и застрелил его сотрудника, выпустив в жертву три пули. Нэшу инкриминировали разбойное нападение при отягчающих обстоятельствах, убийство и грабеж. В 1983 году его осудили на казнь, а через два года Верховный суд штата Аризона подтвердил приговор. В дальнейшем Нэш подавал несколько апелляций, но все они были отклонены. Последнее процессуальное фиаско арестант потерпел в 2006 году. Его защите удалось только добиться перевода заключенного из камеры смертников в тюремную больницу, сообщает NEWSru.com.

По словам защитника Томаса Фалена, его клиент был психически нездоров уже в середине XX века, когда отбывал срок в штате Коннектикут за убийство полисмена. «Он родился в 1915 году, а сел в тюрьму в 1930 году. Подумайте об этом», — сказал Фален. Иными словами, Вива Лерой Нэш прожил всего 15 лет как обычный человек. Причем штат Юта тогда был совершенно глухим захолустьем, настоящим Диким Западом. А следующие 80 лет преступник уже практически не вылезал из тюрем, заключил Томас Фален. По его словам, Нэш практически ничего не знал о современном мире и в разговоре употреблял слова и выражения, давно ставшие архаизмами.