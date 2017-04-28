В справках школьников для бесплатного проезда теперь обязательно должна быть фотография

Новости Беларуси. Новые условия бесплатного проезда для школьников. Они касаются справок, выдаваемых детям в учебных заведениях.
Теперь на документе в обязательном порядке должна быть фотография, название школы или гимназии,
где учится ребенок, а также домашний адрес. Причем, это не запрещает детям бесплатно ездить в спортивные секции, музыкальные или танцевальные кружки.
Ирина Влодавская, главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:
К нам стали поступать обращения от организаций и иных заинтересованных о необходимости идентифицировать учащихся, особенно старших классов.
Если справка о том, что гражданин является обучающимся, нужна для подтверждения льгот на проезд,
то необходимо вклеивать фотографию и указывать место жительства и место пребывания учащегося.
Добавлю, в Минске платить за проезд не нужно как столичным школьникам, так и тем, кто живет за городом и ездит на учебу. В городском транспорте дети и подростки могут ездить бесплатно круглый год, а в пригородных автобусах — учебный — с 1 сентября по 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.