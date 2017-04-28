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В справках школьников для бесплатного проезда теперь обязательно должна быть фотография

28 апреля 2017 16:35
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Новости Беларуси. Новые условия бесплатного проезда для школьников. Они касаются справок, выдаваемых детям в учебных заведениях.

Теперь на документе в обязательном порядке должна быть фотография, название школы или гимназии,

где учится ребенок, а также домашний адрес. Причем, это не запрещает детям бесплатно ездить в спортивные секции, музыкальные или танцевальные кружки.

В справках школьников для бесплатного проезда теперь обязательно должна быть фотография-1

Ирина Влодавская, главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:
К нам стали поступать обращения от организаций и иных заинтересованных о необходимости идентифицировать учащихся, особенно старших классов.

Если справка о том, что гражданин является обучающимся, нужна для подтверждения льгот на проезд,

то необходимо вклеивать фотографию и указывать место жительства и место пребывания учащегося.

Добавлю, в Минске платить за проезд не нужно как столичным школьникам, так и тем, кто живет за городом и ездит на учебу. В городском транспорте дети и подростки могут ездить бесплатно круглый год, а в пригородных автобусах — учебный —  с 1 сентября по 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт # Ирина Влодавская

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