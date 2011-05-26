В спорткомплексе БНТУ вскоре заработает бассейн, аналогов которому нет в Беларуси

Бассейн, аналогов которому нет в Беларуси, 9 спортивных залов и центр диагностики для контроля состояния спортсменов — всё это вскоре будет доступно не только студентам вуза, но и любому небезразличному к своему здоровью.

Позаботились и с о людях с ограниченными возможностями. Прямо с улицы инвалиды-колясочники смогут въезжать в лифт, который доставит их в зал разминки. А затем и в бассейн, оснащенный специальным оборудованием для погружения в воду.

К слову, в этой водной чаше будут проводить крупные международные соревнования по синхронному плаванию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Гусев, проректор по учебной работе, социальным вопросам и спорту Белорусского национального технического университета:

Наш спортивный комплекс не только по размерам, не только по количеству дорожек — а их десять — но и по своему техническому оснащению соответствует всем на сегодня международным требованиям. И такого комплекса сегодня пока нет в стране нигде.