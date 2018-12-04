В Солигорске приступили к установке самой высокой ёлки в регионе

Новости Беларуси. В большинстве городов Минской области приступили к установке главного новогоднего атрибута, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Солигорске на центральной площади 24-метровую конструкцию скоро начнут одевать в хвойный наряд, до следующей недели ее украсят игрушками и световыми гирляндами. Это будет самая высокая елка центрального региона. Для сравнения: в Молодечно ставят красавицу высотой 15 метров.



Александр Чемоданов, директор СГУВП «ЖКХ« Комплекс»:

Гуляния будут проходить как на центральной площади, так и в Парке четырех стихий и еще 2-3 площадки по Солигорску будут обязательно. Не хочу раскрывать все карты, хотим сделать сюрприз жителям Солигорска и Солигорского района.

Есть у нас световые композиции, которые мы использовали раньше: в Парке четырех стихий на центральном фонтане устанавливается такой светящийся купол.