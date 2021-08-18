В Слуцке создали новый экологический проект. Посмотрите, как старую мебель превращают в предметы искусства

Новости Беларуси. В Слуцке реализуют новый экологический проект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Преподаватели и учащиеся берут старые стулья и превращают их в предметы искусства. Таким образом, ненужным вещам дают новую жизнь. За время проекта территория местного эколого-биологического центра украсили десятки креативных работ, а сама идея уже вышла за рамки города. Особенно популярен такой вид креатива у дачников и садоводов.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Как часто старые ненужные вещи могут вдохновить на создание чего-то нового и креативного? Скажем, пальмы из пластиковых бутылок. А может, лучше лебеди из шин? Все это уже в прошлом, ведь в Слуцке разработали масштабный экологический проект, в рамках которого старым вещам дают новую жизнь.