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В Витебске отметили день образования губернской милиции

28 августа 2024 07:11
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106 лет на страже порядка. В Витебске отметили день образования губернской милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске отметили день образования губернской милиции-2

Праздничные мероприятия провели на Площади Победы, где возложили венки и цветы к монументу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков. На торжественном собрании наградами отмечены правоохранители, достигшие высоких показателей в оперативно-служебной деятельности и добросовестно исполняющие свои обязанности. 

В Витебске отметили день образования губернской милиции-4

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:
Витебская милиция, как мне кажется, это такой определенный знак качества, и 106-я годовщина свидетельствует о служении долгу более века. И конечно, те героические события Великой Отечественной войны, послевоенного устройства наши предки сформировали такое самосознание и правопорядок, который сегодня поддерживают современные белорусские милиционеры. Уделяем очень большое внимание борьбе с распространением наркотических веществ, для нас очень важна и общественная безопасность, и дорожная, чтобы становились меньше жертвами и потерпевшими от правонарушений пожилые граждане, а также малолетние и несовершеннолетние.

В Витебске отметили день образования губернской милиции-6

И более чем через 100 лет задачи у правоохранителей масштабные и непростые. Их успешное решение зависит от четкости и слаженности действий разных подразделений, умения принимать выверенные решения.

# Милиция Беларуси

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