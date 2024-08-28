В Витебске отметили день образования губернской милиции

Праздничные мероприятия провели на Площади Победы, где возложили венки и цветы к монументу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков. На торжественном собрании наградами отмечены правоохранители, достигшие высоких показателей в оперативно-служебной деятельности и добросовестно исполняющие свои обязанности.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

Витебская милиция, как мне кажется, это такой определенный знак качества, и 106-я годовщина свидетельствует о служении долгу более века. И конечно, те героические события Великой Отечественной войны, послевоенного устройства наши предки сформировали такое самосознание и правопорядок, который сегодня поддерживают современные белорусские милиционеры. Уделяем очень большое внимание борьбе с распространением наркотических веществ, для нас очень важна и общественная безопасность, и дорожная, чтобы становились меньше жертвами и потерпевшими от правонарушений пожилые граждане, а также малолетние и несовершеннолетние.