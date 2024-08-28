Прямой эфир

Предприятия концерна «Беллегпром» участвуют в выставке в Москве

28 августа 2024 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские предприятия принимают участие в Евразийской выставке-конгрессе легкой промышленности. В Москве при поддержке концерна «Беллегпром» представлены наши брендовые производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия концерна «Беллегпром» участвуют в выставке в Москве-2

Им есть что предложить странам, входящим в такие интеграционные объединения как СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Организаторы выставки ставят целью расширение международного сотрудничества. Речь идет о создании транснациональной бизнес-платформы в легкой промышленности. Для этого созданы все условия. 

Белорусские предприятия уже ведут переговоры с покупателями и поставщиками, используют рекламные возможности мероприятия, презентуя актуальные сезонные коллекции.

# Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше растет количество безработных
28 августа 2024 07:40

В Польше растет количество безработных

В Витебске отметили день образования губернской милиции
28 августа 2024 07:11

В Витебске отметили день образования губернской милиции

«Истинные причины и подробности задержания покрыты «белыми пятнами». Дзиодзина об аресте Дурова во Франции
28 августа 2024 07:09

«Истинные причины и подробности задержания покрыты «белыми пятнами». Дзиодзина об аресте Дурова во Франции