В самой большой семье в Минске - 15 СОБСТВЕННЫХ детей

Это одна из самых больших семей в городе Минске. У Натальи и Николая 15 детей: 9 мальчиков и 6 девочек. Старшей дочери 29 лет, а младшему сыну - всего 3 года.

Николай Малашук, многодетный отец:

Мы не ставили перед собой каких-то планов «пятилетку за 3 года», мы принимаем это как подарок от Бога.

Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в дом к Малашукам, - это радостные лица детей.

Наталья Малашук, многодетная мать:

Бог давал – мы рождали. Вот и все. Воспитывали и растили. И, наверное, с каждым рождением ребенка все время становится приятней и лучше, потому что все время тебя кто-то радует.

Им есть, чем гордиться. Дом, в котором живет дружная семья, построен руками отца и сыновей.

Наталья Малашук, многодетная мать:

Наши детки тоже ходят в музыкальную школу. Мы не стараемся их занять, у нас всегда занятий очень много. Они всегда заняты. Музыка, работа, школа...

Чтобы ничего не забыть и везде успеть, на самом главном месте в доме – традиционно на холодильнике – висит расписание. По понедельникам Наталья берет выходной день матери и справляется сама. А по средам и пятницам младших ребят на занятия и кружки отводят старшие братья.

Родители не выбирают для своих детей профессии. Для них главное, чтобы ребята выросли хорошими людьми.

Конечно, семья и так справляется. Но сейчас мама вышла на работу, и нет-нет, да и заметит, что не помешала бы помощь социальной няни.

Николай Малашук, многодетный отец:

Если бы сразу все 15, то мы бы не справились. А так как это постепенно нарастающее было, то... Для нас каждый ребенок дорог, и мы не представляем, как было бы, если бы кого-то из них не было.

На кухне стоит 2 стола, потому что за один семья Малашуков не помещается. Да и собираются все полным составом только по воскресеньям.

Ульяна Лавриеня, родственница:

На самом деле, этого еще мало. Здесь надо 3 или 4 стола поставить иногда, потому что такое количество гостей бывает, что за двумя столами не умещаются.

А 8 месяцев назад у Малашуков было пополнение. Одна из старших дочерей вышла замуж и на свет появилась первая внучка.

Николай Малашук, многодетный отец:

Никаких секретов нет. Живем, как все. Любим друг друга. Вот это, наверное, секрет.

А на вопрос, собираются ли остановиться на 15 детях, Малашуки улыбаются и повторяют: «Как бог даст».