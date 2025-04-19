В Риге +15, в Москве +23 и без осадков – климатический расклад по Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +16 градусов. В Вене без осадков, +23. В Риме ожидается +23. В Мадриде сохранится умеренное тепло – до +13 градусов. В испанской столице с дождем.
В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +21. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +18, будет облачно с прояснениями. 23 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, без осадков.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +15 в дневные часы, не обойдется без осадков. В Вильнюсе +20, с дождем. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +22, возможен кратковременный дождь. +23 в Киеве, переменная облачность. В Москве +23, без существенных осадков.