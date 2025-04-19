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Кратковременные дожди и до +23 – погода в Беларуси на неделю

19 апреля 2025 16:50
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А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе!

В начале и середине рабочих будней на север Европы начнут поступать холодные воздушные массы. Вместе со скандинавским антициклоном, смещающимся на верхнюю Волгу, холодный воздух начнет приближаться к нашим северо-восточным границам. Однако циклоническая депрессия над юго-западом Европы одновременно продолжит выносить в пределы нашей страны теплые неустойчивые воздушные массы. На фоне повышенного атмосферного давления местами по республике прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит от +2 до +5 по северу – до +12, +14 по югу. Днем температура постепенно понизится – +16..+23 до +10..+18. В южных регионах сохранятся 20-градусные температуры.

Кратковременные дожди и до +23 – погода в Беларуси на неделю-2
Кратковременные дожди и до +23 – погода в Беларуси на неделю-3
Кратковременные дожди и до +23 – погода в Беларуси на неделю-4
Кратковременные дожди и до +23 – погода в Беларуси на неделю-5
Кратковременные дожди и до +23 – погода в Беларуси на неделю-6
Кратковременные дожди и до +23 – погода в Беларуси на неделю-7
# Погода в Беларуси

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