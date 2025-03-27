В результате ДТП в Оршанском районе погибли два человека

Дорожно-транспортное происшествие в Оршанском районе – погибли два человека. Накануне вечером авария произошла на автодороге М1, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27-летний водитель легковой машины, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель легкового авто и его 29-летний пассажир погибли. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и МЧС , а также следственно-оперативная группа.