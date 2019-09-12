В Пуховичском районе коммунальщики уже готовы подать тепло в жилые дома

Новости Беларуси. В Минской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Паспорта готовности организации должны получить до конца месяца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Однако некоторые районы план перевыполнили. В Пуховичском районе коммунальщики уже готов подать тепло в жилые дома, а это почти 400 зданий.

К новому сезону в Марьиной Горке заменили и несколько километров сетей.