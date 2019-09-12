В Пуховичском районе коммунальщики уже готовы подать тепло в жилые дома

Новости Беларуси. В Минской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Паспорта готовности организации должны получить до конца месяца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Паспорта готовности организации должны получить до конца месяца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Однако некоторые районы план перевыполнили. В Пуховичском районе коммунальщики уже готов подать тепло в жилые дома, а это почти 400 зданий.
К новому сезону в Марьиной Горке заменили и несколько километров сетей.
Татьяна Боровик, главный теплотехник УП «Жилтеплосервис» Пуховичского района:
Были грунтовые воды, и теплотрасса неэстетично лежала, портила внешний вид парка. Поэтому мы решили заменить на предизолированные трубы, опустить ее в землю. Основная нагрузка – больницы и три жилых дома многоквартирных пятиэтажных, ну, и частный сектор. Осталось переложить участки к частному сектору.
Для жителей Марьиной Горки есть и еще одна горячая новость: рядом с автошколой построили новый тепловой пункт. Он полностью автоматический. Сэкономить поможет новое энергосберегающее оборудование, причем работать котельная будет исключительно на местном топливе.