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В Пуховичском районе коммунальщики уже готовы подать тепло в жилые дома

12 сентября 2019 15:21
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Паспорта готовности организации должны получить до конца месяца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе коммунальщики уже готовы подать тепло в жилые дома-1

Однако некоторые районы план перевыполнили. В Пуховичском районе коммунальщики уже готов подать тепло в жилые дома, а это почти 400 зданий.

К новому сезону в Марьиной Горке заменили и несколько километров сетей.

В Пуховичском районе коммунальщики уже готовы подать тепло в жилые дома-4

Татьяна Боровик, главный теплотехник УП «Жилтеплосервис» Пуховичского района:
Были грунтовые воды, и теплотрасса неэстетично лежала, портила внешний вид парка. Поэтому мы решили заменить на предизолированные трубы, опустить ее в землю. Основная нагрузка – больницы и три жилых дома многоквартирных пятиэтажных, ну, и частный сектор. Осталось переложить участки к частному сектору.

В Пуховичском районе коммунальщики уже готовы подать тепло в жилые дома-7

Для жителей Марьиной Горки есть и еще одна горячая новость: рядом с автошколой построили новый тепловой пункт. Он полностью автоматический. Сэкономить поможет новое энергосберегающее оборудование, причем работать котельная будет исключительно на местном топливе.

# Коммунальное хозяйство # общество # Татьяна Боровик # Фотофакт

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