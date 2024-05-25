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В преддверии Дня пограничника на «Линии Сталина» воссоздали события 1941 года

25 мая 2024 17:59
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Новости Беларуси. Тысячи зрителей 25 мая объединила военная реконструкция на «Линии Сталина». В преддверии Дня пограничника здесь воссоздали события 1941 года. Гости стали свидетелями самоотверженной обороны одной из пограничных застав в первый день Великой Отечественной войны.

На представлении побывала и Арина Верховская.

В преддверии Дня пограничника на «Линии Сталина» воссоздали события 1941 года-1

Пулеметные очереди и грохот гусениц. Реконструкция событий осени 1939 года. Красная армия освободила Западную Беларусь от панского гнета. Важнейшее событие в истории нашей страны сегодня воссоздали на «Линии Сталина». Зрители могли не только наблюдать воссоединение Западной и Восточной Беларуси, но и полностью погрузиться в атмосферу тех лет.

В преддверии Дня пограничника на «Линии Сталина» воссоздали события 1941 года-4

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Мы уже показываем, как сдается польская армия, им уже дан был приказ, где-то небольшое сопротивление происходит, мы это тоже покажем. И покажем массовость, с которой поляки сдавались. В основном поляки предпочитали сдаваться Красной армии, потому что многие были призваны с белорусских земель. И думали, что достаточно быстро всех отпустят по домам. 

В преддверии Дня пограничника на «Линии Сталина» воссоздали события 1941 года-7

А это уже 22 июня 1941-го. Начало Великой Отечественной войны. Первыми удар фашистов приняли пограничники. Более 8 часов они сдерживали наступление немецкой армии. По плану «Барбаросса» на захват каждой заставы отводилось всего полчаса. Немцы хорошо знали численность и вооружение пограничных постов. Силы вражеских войск преобладали более чем в 10 раз. В арсенале у них были танки, самолеты и минометы. У пограничников – в основном винтовки.

В преддверии Дня пограничника на «Линии Сталина» воссоздали события 1941 года-10

Арина Верховская, корреспондент:
В реконструкции особое внимание уделяют исторической достоверности. Оружие и форма – не точные копии, а настоящие образцы. 

В преддверии Дня пограничника на «Линии Сталина» воссоздали события 1941 года-13

Добавляла реалистичности военным действиям и спецтехника. Всего 8 единиц. В их числе как реплики, так и оригиналы, например танк Т-26.

Подробности смотрите в видео.

# Линия Сталина # общество # Арина Верховская # Александр Метла

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