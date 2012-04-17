В преддверии чемпионата Европы по футболу Беларусь усиливает охрану границы с Украиной

Новости Беларуси. Госпогранкомитет усилил охрану белорусско-украинской границы. Эти меры связаны с пресечением контрабанды, а также обеспечением безопасности в рамках подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу «Евро-2012». В первую очередь усилят основные направления пассажирских и транспортных потоков.

Отделы погранслужбы «Прудок» и «Речица» уже получили новые мобильные заставы. Силы и средства получены за счет перераспределения ресурсов западного и северо-западного направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.