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В переходе станции метро «Ковальская Слобода» открылся пункт вакцинации

02 августа 2021 16:13
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Новости Беларуси. Минчанам предлагают вакцинироваться от коронавирусной инфекции теперь и в подземном переходе станции метро «Ковальская Слобода», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В переходе станции метро «Ковальская Слобода» открылся пункт вакцинации-1

Прививку от COVID-19 получили уже 75 % сотрудников минской подземки. Каждый день сделать укол безопасности приходят более 60 человек. Самые загруженные часы работы пункта – утром и вечер (ближе к 19:00).

В переходе станции метро «Ковальская Слобода» открылся пункт вакцинации-4

Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:
Тут мы прививаем людей, которые желают привиться. Также мы прививаем сотрудников метрополитена как в этом пункте, так и с помощью выездных бригад. В настоящее время акцентируется внимание на лицах старше 60 лет с наличием хронических заболеваний.

# Вакцинация # общество # Екатерина Гусар # Фотофакт

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