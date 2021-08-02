В переходе станции метро «Ковальская Слобода» открылся пункт вакцинации

Новости Беларуси. Минчанам предлагают вакцинироваться от коронавирусной инфекции теперь и в подземном переходе станции метро «Ковальская Слобода», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прививку от COVID-19 получили уже 75 % сотрудников минской подземки. Каждый день сделать укол безопасности приходят более 60 человек. Самые загруженные часы работы пункта – утром и вечер (ближе к 19:00).

Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:

Тут мы прививаем людей, которые желают привиться. Также мы прививаем сотрудников метрополитена как в этом пункте, так и с помощью выездных бригад. В настоящее время акцентируется внимание на лицах старше 60 лет с наличием хронических заболеваний.