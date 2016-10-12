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В Партизанском районе выберут частный ЖЭС, который будет обслуживать весь жилищный фонд

12 октября 2016 17:52
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Новости Беларуси. Впервые в столице в Партизанском районе с уборкой дворовых территорий коммунальщикам начал помогать частник. Коммерческую организацию выбирали по результатам конкурсных торгов.

ЖКХ уже успело сэкономить за счет проведения этих работ немалую сумму, а именно 50%.

 Вырученные средства уже позволили закупить новые малые архитектурные формы для благоустройства. Во время субботников их установят с участием горожан.

Вместе с тем, контроль за выполнением работ осуществляют коммунальщики и жители домов.

Однако серьезных нарушений за несколько месяцев работы этой коммерческой организации выявлено не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Юхно, директор КУП «ЖКХ Партизанского района»:

С нового года объявляем конкурс на техническое обслуживание всего жилищного фонда.

Поэтому надеемся, что будет достойная конкуренция и добропорядочные подрядчики, которые позволят улучшить эксплуатацию жилищного фонда.

Тем более что Партизанский район – один из самый старых районов, много малоэтажных жилых домов. Нам необходимо, чтобы это был сильный подрядчик, который достойно будет обслуживать эти дома.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Александр Юхно

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