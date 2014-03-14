В Палате представителей более сотни молодых белорусов получили паспорта из рук депутатов

Новости Беларуси. В Палате представителей 14 марта юным белорусам вручили паспорта. Более сотни ребят свой первый документ получили в овальном зале из рук депутатов. Отличников, победителей Олимпиад и конкурсов в Нижнюю Палату Парламента пригласили в преддверии Дня Конституции.

Ребята пообщались с депутатами, узнали как и где в Беларуси готовят законопроекты. Получение паспорта – это не только шаг во взрослую жизнь и дополнительные возможности. Это еще и ответственность, ведь в руках молодого поколения будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Малашенкова:

Когда депутаты вручают паспорт, это большая ответственность. Получить гражданство, получить паспорт – это очень историческое событие в твоей жизни.

Николай Тола:

Мне давно очень хотелось побывать в Парламенте. Увидел депутатов, они обычные люди. Ничем не отличаются от меня.

Вадим Девятовский, заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В первую очередь мы видим, что депутат – человек, который сегодня может решить очень многое. И ребята, убедившись сегодня в атмосфере, наверное, для них это важно, пообщавшись со своим депутатом, услышав его, посмотрев ему в глаза, они не сомневаются, что мы сегодня работаем на то, чтобы максимум сделать комфортным наше законодательство, которое учитывало бы максимум интересов наших граждан, людей.

Владислав Цыдик, заместитель председателя постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Приятно, что ребята побывают сегодня в этих стенах, увидят, как работает Парламент, какие задачи мы обозначим, ставим перед обществом, перед государством, перед каждым человеком.