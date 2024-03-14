В Овальном зале Дома правительства вручили паспорта юным белорусам

Паспорта юным участникам всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!» 14 марта вручали в Овальном зале Дома правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетную миссию выполнил председатель Палаты представителей Национального собрания. Владимир Андрейченко в напутственном слове ребятам подчеркнул, что это главнейший документ гражданина, путевка в новую жизнь, а вот как дальше все будет, зависит от старания, усердия, отношения к старшим, стране и патриотизма.

Екатерина Белякова, учащаяся средней школы № 24 Гомеля:

Очень торжественно и волнительно было. Я благодарна за то, что мне вручили этот паспорт. Готовилась долго.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Особенность наших государственных органов, таких как парламент, Совет Республики, Администрация Президента и других – это то, что они всегда открыты для людей, для молодежи. И, конечно, Палата представителей, наш Овальный зал не исключение. Не только в День Конституции, но и на многие другие праздники. Для нас это уже сегодня белорусская традиция принимать здесь молодежь.