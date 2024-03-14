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В Овальном зале Дома правительства вручили паспорта юным белорусам

14 марта 2024 13:47
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Паспорта юным участникам всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!» 14 марта вручали в Овальном зале Дома правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Овальном зале Дома правительства вручили паспорта юным белорусам-1

Почетную миссию выполнил председатель Палаты представителей Национального собрания. Владимир Андрейченко в напутственном слове ребятам подчеркнул, что это главнейший документ гражданина, путевка в новую жизнь, а вот как дальше все будет, зависит от старания, усердия, отношения к старшим, стране и патриотизма.

В Овальном зале Дома правительства вручили паспорта юным белорусам-4

Екатерина Белякова, учащаяся средней школы № 24 Гомеля:
Очень торжественно и волнительно было. Я благодарна за то, что мне вручили этот паспорт. Готовилась долго.

В Овальном зале Дома правительства вручили паспорта юным белорусам-7

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Особенность наших государственных органов, таких как парламент, Совет Республики, Администрация Президента и других – это то, что они всегда открыты для людей, для молодежи. И, конечно, Палата представителей, наш Овальный зал не исключение. Не только в День Конституции, но и на многие другие праздники. Для нас это уже сегодня белорусская традиция принимать здесь молодежь.

В Овальном зале Дома правительства вручили паспорта юным белорусам-10

К слову, именно в Овальном зале Дома правительства, где сегодня вручались паспорта, 15 марта 1994 года была принята Конституция Беларуси.

# Конституция # общество # Сергей Клишевич

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