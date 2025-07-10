В Национальном банке Беларуси разъяснили ситуацию с техническим сбоем

В Национальном банке Беларуси принесли извинения держателям платежных карт за неудобства, причиненные техническим сбоем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблема затронула несколько миллионов транзакций, результат которых некорректно отображался на балансе. Также в финансовом регуляторе озвучили причины ситуации.

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь: Это не было никакой вирусной атакой или взлом системы. Это был определенный технический сбой при обновлении систем. И получилось то, что некорректное отображение баланса. Деньги на картсчетах никуда не исчезали. Никто их не списывал.

Напомним, что 9 июля Банковский процессинговый центр сообщил о массовом сбое, произошедшем в аппаратно-программном комплексе. 10 июля к 6 утра проблему устранили, а к 14 часам все балансы по карточкам Беларус-, Белагро- и Белинвестбанка привели в актуальное состояние.

В процессинговом центре обратили внимание, что в случае, если у держателя возникли сомнения в актуальности остатка, за разъяснениями он может обратиться в банк, выдавший карточку. Несоответствие остатка, в том числе и отрицательный баланс, может возникнуть по причинам, не связанным с возникшим сбоем, например, по результатам обработки валютно-обменных операций, наличии возвратов, требований в автоматизированной информационной системе исполнения денежных обязательств и другим причинам.