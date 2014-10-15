В Национальном аэропорту «Минск» прошли учения по аварийно-спасательному обеспечению полетов

Новости Беларуси. Пожар в самолете сегодня ликвидировали под Минском. 14 октября в Национальном аэропорту прошли учения по аварийно-спасательному обеспечению полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные моделирования внештатных ситуаций в работе аэропорта проходят раз в 2 года — отрабатывается слаженность действий всех структурных служб. Обо всех этапах спасательной операции материал программы Новости «24 часа» на СТВ.

В районе 11 утра связь с самолетом ТУ-134 пропала. Лайнер исчез с экранов радаров. Вероятный круг поиска удалось сузить при помощи специальной компьютерной программы. И вот аварийное оповещение — воздушное судно обнаружено.

Беспарашютное десантирование и экстренная эвакуация пассажиров. Человеку непосвященному подобные действия показались бы настоящей катастрофой. Но эта внештатная ситуация ничто иное, как одна из составляющих штатного расписания.

Василий Корнев, заместитель генерального директора по производству РУП «Национальный аэропорт «Минск»:

Мы обеспечиваем прием практически всех воздушных судов, которые пролетают через Республику Беларусь. Последнее время были случаи посадки по болезни пассажиров - оказывали им помощь. Командир воздушного судна сам принимает в этом случае решение и, если видит что нужно оказать срочную помощь пассажиру, он принимает решение о вынужденной посадке.

Учения в Национальном аэропорту проходили в несколько этапов. Кроме ликвидации пожара на борту лайнера, спасатели продемонстрировали слаженную работу при тушении двигателей самолетов, шасси и разлитого топлива.

А при помощи аварийных пневматических «подушек» специалисты тренируются эвакуировать получившее повреждение судно. Но вернемся к первому лайнеру — Ту-134. Ведь куда важнее эвакуировать все-таки пассажиров.

Александр Жадан, заместитель директора медицинской службы гражданской авиации Беларуси:

Если рассматривать внештатные ситуации, авиационные происшествия, то травмы совершенно различные, травмы тяжелые: переломы, ожоги, термические травмы, отравления продуктами горения от обшивки самолета.

На импровизированном лайнере, терпящем крушение, находились 24 пассажира и 6 членов экипажа — всем оказана экстренная помощь.

В слаженном квартете в условиях чрезвычайной ситуации сработали команда аэропорта вместе со спасателями, медиками, пограничниками. Каждому из них отводилась своя роль, они действовали зачастую на разных площадках, но в одной команде.