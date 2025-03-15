В Москве +6, без осадков, теплее всего в Афинах – погода в Европе в середине марта

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +10 градусов, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене облачно с прояснениями, +7, без существенных осадков. В Риме ожидается +14, пройдет кратковременный дождь. В Мадриде, сохранится умеренное тепло до +10 градусов. В испанской столице с дождем.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +18. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +26, облачно с прояснениями. 23 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, без осадков.