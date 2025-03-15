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В Москве +6, без осадков, теплее всего в Афинах – погода в Европе в середине марта

15 марта 2025 14:46
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К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +10 градусов, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве +6, без осадков, теплее всего в Афинах – погода в Европе в середине марта-2

В Вене облачно с прояснениями, +7, без существенных осадков. В Риме ожидается +14, пройдет кратковременный дождь. В Мадриде, сохранится умеренное тепло до +10 градусов. В испанской столице с дождем.

В Москве +6, без осадков, теплее всего в Афинах – погода в Европе в середине марта-4

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +18. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +26, облачно с прояснениями. 23 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, без осадков.

В Москве +6, без осадков, теплее всего в Афинах – погода в Европе в середине марта-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +5 в дневные часы. В Вильнюсе +6 со знаком плюс, малооблачно. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +7, без осадков. +5 в Киеве, облачно с прояснениями. В Москве +6, переменная облачность, без осадков.

# Погода

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