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В Молодечно прошло награждение лучших педагогов Минской области

08 октября 2012 14:11
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Новости Беларуси. В Молодечно почтили лучших педагогов Минской области. Областной праздник, посвященный Дню учителя, прошел в Молодечно. 350 человек из всех районов области пригласили на торжества. Два самых заслуженные учителя получили звание «отличника образования». Еще 12 человек удостоили почетными грамотами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди награжденных – учительница Молодечненской средней школы Светлана Зенько. Уже более 30 лет Светлана Петровна преподает русский язык и литературу. У нее на вооружении – самые новейшие технологии, знания и, главное, любовь к избранной дела.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика

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