В Молодечно прошло награждение лучших педагогов Минской области

Новости Беларуси. В Молодечно почтили лучших педагогов Минской области. Областной праздник, посвященный Дню учителя, прошел в Молодечно. 350 человек из всех районов области пригласили на торжества. Два самых заслуженные учителя получили звание «отличника образования». Еще 12 человек удостоили почетными грамотами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди награжденных – учительница Молодечненской средней школы Светлана Зенько. Уже более 30 лет Светлана Петровна преподает русский язык и литературу. У нее на вооружении – самые новейшие технологии, знания и, главное, любовь к избранной дела.